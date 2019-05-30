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Beyaz Saray’ın önünde kendini yakan adam öldü

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün Beyaz Saray yakınlarında kendini yakan adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr
13:56 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’ın önünde kendini yakan adam öldü

Reuters haber ajansına göre; kimliği Arnav Gupta olarak açıklanan şahıs aynı gece hastanede öldü.

Gupta’nın vücudunun yüzde 85’inin yandığı açıklanmıştı.

Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen Gupta’nın intihar anı, çevredekiler tarafından anbean kaydedilmişti.

Sosyal medyaya yansıyan kayıtlara göre, alev alev yanarken yürüyen ve üzerinde ABD yazılı bir tişört olan Gupta’nın polis tarafından yangın tüpleriyle söndürüldüğü görülüyor.

ABD medyasına konuşan bir tanık o anları şöyle anlattı: “Meşale gibi, tüm bedeni yanıyordu. Zombi gibi yürüyordu. Dümdüz. Koşmuyordu ya da çığlık atmıyordu. Üstüne yangın söndürücü boşalttılar ve alevleri söndürdüler.”

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Son güncelleme: android-time 14:15 30.05.2019
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