Son dakika… Bilim insanları açıkladı: Nuh’un Gemisi ile ilgili müthiş keşif

Yıllardır bilim dünyasının bulmaya çalıştığı Nuh’un Gemisi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Bilim insanlarının bir süredir Ağrı’da yaptığı incelemeler devam ederken Batı medyasına konuşan bilim insanları Karadeniz kıyısında ilginç bulgularla karşılaştı.

Karadeniz Sualtı Arkeoloji Projesi- Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP)- bünyesinde çalışan bilim insanları Karadeniz’in Bulgaristan açıklarında çok eski zamanlara ait gemi kalıntıları bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, milattan önce 400’lere ait yaklaşık 60 gemi enkazının bulunduğunu açıklarken, “300 metre derinlikteki gemi enkazları, oksijen oranının düşük olması sebebiyle çok iyi şekilde duruyor. Geminin parçaları çürümemiş” ifadesini kullandı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları denizin tabanından aldıkları numuneyi incelediklerini ve bekledikleri sonuçların çıkmadığını duyurdu. Yetkililer, araştırmaların derinleştirileceğini ve daha sonra net bir açıklama yapılacağını aktardı.