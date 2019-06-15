Son dakika… Bilim insanlarından dehşete düşüren uyarı: Gün verdiler

Beta Taurid, en aktif dönemi 28-29 Haziran günlerine denk gelen ve her yıl 5 Haziran ila 18 Temmuz arasında yaşanan bir meteor yağmuru olarak biliniyor. Bu dönemde, Dünya, Encke Kuyrukluyıldızı’na ait kalıntı yığınlarının arasından geçiyor.

Bu meteor yağmuru güneşin doğuşundan hemen sonra zirve yaptığı için de diğer göktaşı yağmurlarına nazaran daha az biliniyor. Zira; havanın aydınlık olması kayan yıldızların görülmesini güçleştiriyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; bilim insanları, Encke’nin kalıntı buluntuları arasında, Dünya’daki yaşam için önemli ölçüde tehdit teşkil edebilecek büyük uzay kayaları bulunabileceğine inanıyor.

TUNGUSKA VAKASINA ATIF

Hatta bazı bilimciler, bu kayalardan birinin modern zamanların en yıkıcı meteor etkisinin nedeni olabileceğini düşünüyor.

1908 yılında Sibirya’nın orta kesimlerinde Tunguska Irmağı yakınlarında, Londra’dan daha büyük bir alan dümdüz olmuş ve 80 milyon ağaç yok olmuştu. Kesin olmayan verilere göre ise; bu facia, bir kuyruklu yıldız parçasının havada infilak etmesine bağlanıyor.

Tunguska Vakası olarak anılan ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı bu olayın bin yılda bir yaşanabileceği düşünülürken, bazı araştırmacılar, buna benzer bir şeyin çok yakında meydana gelebileceğine inanıyor.

Dünya, Taurid göktaşı yağmurunun merkezine 28 Haziran’da 1975 yılından bu yana en yakın pozisyonda olacak.

New Mexico ve Western Ontario üniversitelerinden araştırmacılar, 1908’deki faciaya benzer bir olayla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyor.