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Son dakika… Bir deprem daha: Ülke şokta

Arnavutluk'ta yaşanan depremlerin ardından Balkanlar'da korkutan bir deprem daha yaşandı... Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

12:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir deprem daha: Ülke şokta

Arnavutluk tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadıktan sadece birkaç saat sonra Bosna Hersek’te yürekleri ağızlara getiren bir sarsıntı meydana geldi. Arnavutluk’ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın 75 kilometre uzağında 5.4 büyüklüğündeki bir deprem yaşandı.

Arnavutluk’ta en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Saraybosna’da hissedilen deprem bölgede panik yarattı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayda yaralanan ya da yaşamını kaybedenin olmadığını açıkladı.

Detaylar geliyor…

Arnavutluk Bosna deprem son dakika
Son güncelleme: 12:55 26.11.2019
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