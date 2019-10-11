Son dakika… Bir efsane daha maalesef veda etti

Yardımcısı Natalya Filimonova, Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, Leonov’un uzun bir hastalık sürecinin ardından Burdenko Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Leonov’un Federal Askeri Anıt Mezarlığı’ndan 15 Ekim’de toprağa verileceği açıklandı.

Aleksey Leonov, 1965 yılında uzay aracından dışarı çıkarak 12 dakika boyunca bir ipe bağlı olarak uzay yürüyüşü yapmıştı.

Leonov’un tarihe geçen bu yürüyüşü az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. Leonov, astronot kostümü şiştiği için uzay aracına girememişti.