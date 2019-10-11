Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bir efsane daha maalesef veda etti

Uzayda 1965 yılında ilk yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Aleksey Leonov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
16:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir efsane daha maalesef veda etti

Yardımcısı Natalya Filimonova, Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, Leonov’un uzun bir hastalık sürecinin ardından Burdenko Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Leonov’un Federal Askeri Anıt Mezarlığı’ndan 15 Ekim’de toprağa verileceği açıklandı.

Aleksey Leonov, 1965 yılında uzay aracından dışarı çıkarak 12 dakika boyunca bir ipe bağlı olarak uzay yürüyüşü yapmıştı.

Leonov’un tarihe geçen bu yürüyüşü az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. Leonov, astronot kostümü şiştiği için uzay aracına girememişti.

astronot Haber kozmonot son dakika uzay
Son güncelleme: 16:46 11.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more