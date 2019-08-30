Son dakika… Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu’nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu’ndaki adaların varlığını St Petersburg’daki Amiral Makarov Akademisi’nde öğrenciyken 2016’da keşfetmişti.

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu’nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos’ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı. (BBC Türkçe)