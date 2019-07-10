Son dakika… Bir salkım üzüme 63 bin liradan fazla ödedi!

CNN’in haberine göre; 12 yıl önce piyasaya sürüldüğünden bu yana en pahalı üzüm olan ‘Roma Yakutu’, bol sulu olması, yüksek şeker içermesi ve düşük asit oranıyla dikkat çekiyor.

Hosokawa, gazetecilere verdiği demeçte, “12’nci yılını anmak ve Reiwa’nın (1 Mayıs 2019’da İmparator Akihito’nun tahtından feragat ettikten bir gün sonra oğlu Naruhito’nın tahta geçmesiyle başlayan dönem) ilk müzayedesini kutlamak için 1.2 milyon yen teklif ettik” dedik.

Yakut rengindeki üzümler, Ishikawa’da yetiştirildi ve piyasaya ilk olarak 2008’de sürüldü. O tarihten bu yana oldukça popüler olan üzümler, talebi ve münhasırlığı üst seviyede tutmak için sınırlı sayıda satılıyor. Örneğin bu yıl 26 bin adet satılacak. Fakat hepsi Kanazawa’daki müzayedede ulaşılan fiyata çıkamayacak.

Görüntüsü ve tadı yüzünden oldukça pahalı olan meyve, Japonya’da hediye ve iş dünyasının promosyon kampanyaları için satın alınıyor.