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Son dakika… Bir ülke şokta! Cumhurbaşkanı’nın katıldığı mitinge saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı bir seçim mitingine saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr
11:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bir ülke şokta! Cumhurbaşkanı’nın katıldığı mitinge saldırı: Çok sayıda ölü var

Seçim mitingi, ülkenin orta kısmında, başkent Kabil’in kuzey doğrultusunda bulunan Parvan vilayetinde düzenleniyordu.

Reuters’ın haberine göre; saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 30’dan fazla olduğu öğrenildi.

Patlamanın bir araca yerleştirilen manyetik bombanın infilak ettirilmesiyle gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan, başkent Kabil’de yaşanan patlamada ise üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis yetkilileri, olay yerine sağlık ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 11:49 17.09.2019
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