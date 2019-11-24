Son dakika… Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye ile ilgili rezil yorum

Türkiye karşıtlığını başta sosyal medya ve basın toplantıları olmak üzere her alanda gösteren Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyaloğu 2019’da da skandal açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu’nun en önemli siyasi ve güvenlik odaklı etkinliklerinden biri olarak lanse edilen Manama Diyaloğu’nda sahneye çıkan isimlerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Gargaş son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi.

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Gargaş, “Türkiye ve İran gibi ülkelerin başka ülkelerin iç işlerine karışması ve bu tür kritik uluslararası sorunların büyümesi, akıllara Orta Doğu bu sorunların üstesinden nasıl gelecek ve nasıl bir bölgede yaşamak istiyoruz sorularını getiriyor” dedi.

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Bölgedeki krizi tetikleyen ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı insanlık dramının yaşandığı Yemen hakkında da, “Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmesi Yemen’de birlikte çalışarak istikrarı sağlamak için ortak payda bulma konusunda bölgedeki diğer ülkelerin gözlerini açtı” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, çatışmanın, açlığın ve kıtlığın bitmek bilmediği Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ni desteklediğini duyurmuştu.

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