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Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kritik Kaşıkçı açıklaması

İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı... Cinayeti soruşturan Birleşmiş Milletler, "Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturma emir komuta zincirini ortaya çıkaramadı" açıklamasını yaptı.

15:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kritik Kaşıkçı açıklaması

Bütün dünyayı şaşkına çeviren Kaşıkçı cinayeti sonrasında Birleşmiş Milletler’in başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler adına soruşturmayı yürüten yetkililer bugün açıklamalarda bulundu. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu açıklamada, “Suudi Arabistan’ın yaptığı soruşturma emir komuta zincirini ortaya çıkaramadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve başdanışmanı Kahtani’nin sorumluluğunun belirlenmesi için soruşturma derinleştirilmeli” ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı cinayetinden sonra bir heyetle birlikte İstanbul’a gelen ve incelemelerde bulunan raportör Agnes Callamard açıklamalarda bulundu. Callamard soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Son güncelleme: android-time 15:57 26.06.2019
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