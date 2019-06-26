Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kritik Kaşıkçı açıklaması

Bütün dünyayı şaşkına çeviren Kaşıkçı cinayeti sonrasında Birleşmiş Milletler’in başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler adına soruşturmayı yürüten yetkililer bugün açıklamalarda bulundu. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu açıklamada, “Suudi Arabistan’ın yaptığı soruşturma emir komuta zincirini ortaya çıkaramadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve başdanışmanı Kahtani’nin sorumluluğunun belirlenmesi için soruşturma derinleştirilmeli” ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı cinayetinden sonra bir heyetle birlikte İstanbul’a gelen ve incelemelerde bulunan raportör Agnes Callamard açıklamalarda bulundu. Callamard soruşturmanın derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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