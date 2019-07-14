Son dakika… Bloomberg’den S400 iddiası: ABD gelecek hafta Türkiye’ye yaptırımlarını açıklayacak

ABD’nin itirazlarına rağmen satın alınan S400’ler, Ankara-Washington hattındaki gerilimi artırmaya devam ediyor… Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı hava savunma sistemi ile ilgili ABD’nin Ankara’yı “cezalandırmak” istediğini yazan medya kuruluşu Bloomberg, gelecek hafta Türkiye’ye yönelik yaptırımları da açıklayacağını öne sürdü.

“Trump’ın yardımcıları Rus füzelerini satın aldığı için Türkiye’yi cezalandırmak adına yaptırımları seçti” başlığıyla ve Nick Wadhams imzasıyla yayınlanan haberde, konuyla ilgili olan bazı kişilerin görüşleri isimleri verilmeden yer aldı. Trump yönetiminin CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uygulama kararı aldığı ve 3 farklı yaptırım senaryosundan birini seçtiğini belirten yetkililer bunlardan hangisinin seçildiğini ise açıkça söylemedi.

15 TEMMUZ’U BEKLİYORLARMIŞ!

Makalede, “Konuyla ilgili kişiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinin Rus savunma sisteminin parçalarını satın alan Türkiye’yi cezalandırmak için yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı ve bu plan ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklar. Bu plan Trump’ın onayını almalı. Konuşanlardan biri, yaptırımların gelecek haftanın sonuna doğru açıklanacağına dair bir yaklaşım olduğunu söyledi. ABD yönetiminin, pazartesi gününün yani 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün beklenilmesini istediği ve daha sonra açıklama yapacağı öne sürüldü. Bunun sebebinin de kanlı darbe kalkışmasının arkasında ABD’nin olduğuna dair spekülasyonların artmasını engellemek olduğu öğrenildi” ifadesi kullanıldı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, “Bu plan Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yetkilileri arasında görüşüldükten sonra geliştirildi. Bu plan Trump’ın ve baş danışmanlarının onayını bekliyor” dedi.