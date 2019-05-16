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Son dakika… BM duyurdu! 10 Filistinli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

18:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… BM duyurdu! 10 Filistinli hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Suriye'nin Halep kentinde bulunan El-Nayrab Filistin mülteci kampının Salı günü iftar saatinde bombalanması sonucu kampta kalan 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, “Suriye'nin Halep kentinde, yoğunlukla Filistinli mültecilerin kaldığı El-Nayrab kapının, salı akşamı aileler iftar yapmak için bir araya geldiğinde roketler ile bombalanması sonucu en az 10 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Ölenlerin arasında çocuklar da vardı, bunların en küçüğü ise 6 yaşındaydı. Yaralıların bazılarını durumu ise kritik” denildi. İHA

Son güncelleme: android-time 20:08 16.05.2019
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