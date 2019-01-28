Son dakika… BM raportörü yarın Fidan’la görüşecek

İlk olarak Ankara’ya gelen Callamard ve beraberindeki heyet bu sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu Callamard ile görüşmesini Twitter hesabından duyururken, görüşmeye ilişkin bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise Callamard ve beraberindeki heyetin yarın İstanbul Cumhuriyet başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceği belirtildi. Callamard, ziyaretinden önce hafta sonunda yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğundaki suç mahalline erişim ve Suudi Arabistan’ı ziyaret talebinde bulunduğunu da belirtmişti.

Callamard, BM’nin yargısız, acil ve keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü. Callamard, Suudi yetkililerden henüz bir cevap alamadığını söylemişti. Callamard ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada başka alanların yanı sıra özellikle adli tıp alanında da uzmanlık sahibi olan üç yetkilinin de kendisine eşlik edeceğini belirtmişti.

Callamard Cumartesi günü Reuters’e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki Suudi Konsolosluğuna erişim ve Türkiye’deki Suudi Arabistan büyükelçisiyle görüşme talebinde bulundum… Suudi Arabistan Krallığı’na da benzer ziyaret yapmak için izin istedim” dedi. Cenevre’deki Suudi Arabistan misyonu ve Riyad’daki devlet medya ofisi, Reuters’in uluslararası soruşturmaya dair sorularına cevap vermedi.