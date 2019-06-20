BM Raportörü’nden Türkiye’ye flaş tavsiyeler

Callamard’ın Türkiye’ye tavsiyeleri arasında şunlar bulunuyor:

– Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nden resmi olarak tamamlayıcı ceza soruşturması açılmasını talep edin ve süreçle tam olarak işbirliği halinde bulunun.

– Kaşıkçı cinayetine ilişkin kamuya açık bir soruşturma gerçekleştirin ve elinizdeki bilgi ve kanıtları yayınlayın.

– Suudi Arabistan Konsolosluğu’nun önüne Basın Özgürlüğü’nü temsil eden bir heykel dikin. Alternatif olarak, Washington DC’de yapıldığı gibi konsolosluğun yer aldığı sokağa Kaşıkçı adını verin.

– İfade Özgürlüğü Özel Raportörü, İşkence Özel Raportörü ve Zorla Kaybedilme Çalışma Grubu’nun ilgili tavsiyelerinin yürürlüğe konması için gerekli tüm önlemleri alın. Bunların arasında gazetecilere, akademisyenlere ve fikirlerini barışçıl şekilde ifade ettiği için hedef alınan diğerlerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi de bulunuyor.

– UNESCO Genel Direktörü’nün Kaşıkçı’nın öldürülmesine cevaben atılan adımlara ilişkin bilgi talebine ayrıntılarıyla yanıt verin.