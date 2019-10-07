Son dakika: BM’den kritik operasyon açıklaması
Reuters'ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde Birleşmiş Milletler'de görevli üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına yer verildi. Yapılan açıklamada, "Eğer Türkiye askeri operasyon düzenlerse Suriye'nin kuzey doğusundaki sivillerin yerinden ayrılmasının önüne geçilmesi için taraflara çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölgelerle ilgili acı bir deneyimi var" ifadesi kullanıldı. Gazetecilere açıklama yapan BM yetkilisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda yerinden olanlar için bir acil durum planı yapıldığını söyledi. Yetkili, "İhtiyaç olması durumunda gıda ve ilaç yardımı yapılmasına ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.
Son güncelleme: 11:45 07.10.2019