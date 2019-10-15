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Son dakika… BM’den skandal tehdit: Türkiye sorumlu tutulabilir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Başta ABD olmak üzere Batı medyasının yalan haberlerinin etkisinde kaldığı açıkça belli olan Birleşmiş Milletler'in açıklamasında, "Türkiye, Suriye'deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir" denildi.

Sozcu.com.tr
12:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… BM’den skandal tehdit: Türkiye sorumlu tutulabilir

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı yedinci gününe girerken, uluslararası diplomaside de gündemin bir numaralı konusu Türkiye.

Başta ABD olmak üzere Batı medyası yalan haberlerle harekâtın meşru gerekçelerini zayıflatmak isterken, dezenformasyondan etkilendiği açıkça anlaşılan BM’den skandal bir açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye, Suriye’deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye'ye de ‘olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme' çağrısında bulunuldu.

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Birleşmiş Milletler son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 12:43 15.10.2019
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