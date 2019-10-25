Son dakika… BM’den ‘Türkiye’ açıklaması: Memnuniyet verici

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Türkiye’nin önce ABD, sonra da Rusya ile yaptığı anlaşmalara ilişkin ayrıntılara yer verdiği konuşmasında, “Bölgedeki krizi azaltmak için yapılan her girişimi memnuniyet verici buluyoruz. Bu girişimleri BM tüzüğüne uygun, sivilleri korumak adına uluslararası insan hukukuna uygun buluyoruz” dedi.

Khiari, Türkiye'nin bu aşamadan sonra askeri operasyonun devam etmeyeceği, şimdiye kadar düzenlenen operasyon bölgesi dışına çıkılıp başka bir harekat düzenlemeyeceği yönündeki açıklamasını da BM olarak not ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye'nin ve diğer komşu ülkelerin Suriyeli mültecilerin ülkelerinde yaşadıkları şiddet yüzünden kaçtıkları bu ülkelerin cömert davranışını biliyoruz. Uluslararası toplumu mültecilere sahip çıkan Suriye'nin komşu ülkelerine destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.