Son dakika… Bölgede çok tehlikeli gelişme… Doğrudan suçladı

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ruhani ve Zarif diplomasiyle meşgul gibi görünse de Suudi Arabistan’a yönelik yaklaşık 100 saldırının arkasında Tahran var. Gerilimin düşürülmesi yolundaki tüm çağrıların ortasında İran, dünyanın enerji tedarikine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyaya İran’ın saldırılarını açıkça ve kesin surette kınama çağrısı yapan Pompeo, enerji piyasalarına yeterli miktarda tedarik sağlanması için ABD’nin müttefikleriyle çalışacağını belirtti.

PETROL ÜRETİMİ YARIYA DÜŞTÜ

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, saldırıların ülkenin ham petrol üretimini günde 5.7 milyon varile düşürdüğünü açıklamıştı. Bu rakam ise Krallığın günlük üretiminin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

Aramco’nun Abkayk ve Hurai tesislerine yönelik saldırıyı Yemen’deki Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan, Yemen’de İran’ın desteklediği Şii Husilere karşı Batı destekli koalisyonun öncülüğünü yapıyor.

Saldırıları Husilerin gerçekleştirmesi için insansız hava araçlarının Yemen’den Suudi Arabistan’ın orta kesimine kadar yüzlerce kilometre uçması gerekiyor.

Bu nedenle uzmanlar, saldırıların kuzeyden, yani İran ya da Irak’ın kuzeyindeki Şii müttefikleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin üstünde duruyor.