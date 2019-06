Son dakika… Bölgede gerilim had safhada! ABD görüntüler yayınladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japon şirketine ait kimyasal madde tankeri ‘Kokura Courageous’ ve Japon firmasına ait ‘Front Altair’ tankerlerine yönelik saldırıya ilişkin İran’ı suçladı. Pompeo, değerlendirmesinin istihbarata dayandığını savundu.

Tahran ise ABD’nin iddialarını kesin bir dille yalanladı. İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan gelen açıklamada, “İran, 13 Haziran’daki petrol tankeri olaylarıyla ilgili ABD’nin dayanaksız iddialarını kesin surette reddediyor ve bunu en güçlü şekilde kınıyor” ifadeleri yer aldı.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/fhormIDZT9 pic.twitter.com/p4wmm2wq5g

— Bloomberg Politics (@bpolitics) June 14, 2019