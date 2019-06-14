Son dakika… Bölgede gerilim had safhada! ABD görüntüler yayınladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Japon şirketine ait kimyasal madde tankeri ‘Kokura Courageous’ ve Japon firmasına ait ‘Front Altair’ tankerlerine yönelik saldırıya ilişkin İran’ı suçladı. Pompeo, değerlendirmesinin istihbarata dayandığını savundu.

Tahran ise ABD’nin iddialarını kesin bir dille yalanladı. İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan gelen açıklamada, “İran, 13 Haziran’daki petrol tankeri olaylarıyla ilgili ABD’nin dayanaksız iddialarını kesin surette reddediyor ve bunu en güçlü şekilde kınıyor” ifadeleri yer aldı.

American officials released images they said show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance to the Persian Gulf on Thursday https://t.co/fhormIDZT9 pic.twitter.com/p4wmm2wq5g — Bloomberg Politics (@bpolitics) June 14, 2019

İran’dan gelen açıklamanın birkaç saat sonrasında bu sabaha karşı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ‘Kokura Courageous’un gövgesinden mayın söken İranlı denizcileri gösterdiğini savunduğu bir video yayınladı.

Görüntülerde bir teknenin Japon firmasına ait tankere yanaştığı ve bir kişinin geminin gövdesinden bir obje çıkardığı görülüyor. İşte ABD bu nesnenin patlamamış bir mayın olduğunu öne sürerken, mayının ise İran Devrim Muhafızları tarafından söküldüğünü savundu.

Amerikan The New York Times gazetesi, son gelişmenin, dünya petrolünün üçte birinin taşındığı hayati geçit üzerinde yaşanabilecek potansiyel askeri çatışmaya yönelik endişeleri artırdığını yazdı.

İRAN’DAN ZAMANLAMA VURGUSU

İran yakınlarında yaşanan olayda iki gemide bulunan toplam 44 mürettebat, Bahreyn’de konuşlu ABD Donanması’na ait 5. Filo tarafından kurtarıldı.

İran yönetimi, gemilerde yaşanan patlamanın hemen ardından zamanlamaya dikkat çekmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ile İran arasındaki krizi çözmek için dün İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü.

Japon Başbakanı, önceki gün de Ortadoğu’da yaşanan gerilimin kazaen bir savaşa sebebiyet verebileceğini söylemişti.

ABD BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Geçen ay Hürmüz Boğazı’nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında dört tankere saldırı düzenlenmişti.

ABD saldırıların sualtı mayınlarıyla gerçekleştirildiğini öne sürüp, İran’ı suçlamıştı. Tahran Yönetimi ise iddiaları yalanlamıştı.

Bu gelişmenin ardından mayıs ayı başında ABD bölgeye savaş gemileri ve savaş uçaklarını göndermişti.