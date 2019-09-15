Son dakika… Bölgede gerilim had safhada! Savaşı telaffuz etti

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, “Herkes bilmeli ki tüm Amerikan üsleri ve uçak gemileri, İran’a 2 bin kilometre mesafede, füzelerimizin menzilindedir” ifadelerini kullandı. Hacızade, Tahran’ın savaşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ruhani ve Zarif diplomasiyle meşgul gibi görünse de Suudi Arabistan'a yönelik yaklaşık 100 saldırının arkasında Tahran var. Gerilimin düşürülmesi yolundaki tüm çağrıların ortasında İran, dünyanın enerji tedarikine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm dünyaya İran'ın saldırılarını açıkça ve kesin surette kınama çağrısı yapan Pompeo, enerji piyasalarına yeterli miktarda tedarik sağlanması için ABD'nin müttefikleriyle çalışacağını belirtmişti.

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Şİİ HUSİLER ÜSTLENDİ AMA…

Aramco'nun Abkayk ve Hurai tesislerine yönelik saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın desteklediği Şii Husilere karşı Batı destekli koalisyonun öncülüğünü yapıyor.

Saldırıları Husilerin gerçekleştirmesi için insansız hava araçlarının Yemen'den Suudi Arabistan'ın orta kesimine kadar yüzlerce kilometre uçması gerekiyor.

Bu nedenle uzmanlar, saldırıların kuzeyden, yani İran ya da Irak'ın kuzeyindeki Şii müttefikleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin üstünde duruyor.

Bu arada, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, saldırıların ülkenin ham petrol üretimini günde 5.7 milyon varile düşürdüğünü açıklamıştı. Bu rakam ise Krallığın günlük üretiminin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

TÜRKİYE’DEN KINAMA MESAJI

Türkiye de saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez’de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan

kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz.”