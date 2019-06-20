Son dakika… Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle

İran Devrim Muhafızları, ülkenin güney eyaleti Hürmüzgan’da ABD’ye ait bir casus insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansının Devrim Muhafızları’nın Sepah News adlı haber sitesinden aktardığı habere göre; ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-4C Triton tipi İHA, Kuhmubarek bölgesi yakınlarında İran hava sahasına girdiğinde vuruldu.

Reuters haber ajansına gizlilik kaydıyla konuşan bir ABD’li yetkili de ABD’ye ait bir İHA’nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

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İki ülke arasında tansiyon, Umman Körfezi’nde 13 Haziran’da yaşanan tanker saldırılarının ardından yükselmişti.

Washington Yönetimi, Japonya ve Norveç firmalarına ait tankerlere İran’ın saldırdığını öne sürerken, Tahran ise iddiaları sert dille yalanladı.