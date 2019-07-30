Son dakika… Bölgede tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a karşı flaş hamle

Gün geçmiyor ki Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu yükselten bir gelişme yaşanmasın… İran’ın İngiltere’ye ait tankere el koymasının ardından bölgede sular durulmuyor. İran’a çok ağır yaptırımlar uygulayarak baskı uygulayan ABD bugün resmi olarak Almanya’ya bir talepte bulundu. Washington, Berlin Büyükelçiliği üzerinden Almanya’ya talepte bulunurken ortak operasyona katılmasını istedi.

ABD, İran ile yaşanan tehlikeli sürtüşme sonrasında Almanya’nın Fransa ve İngiltere’nin ortak operasyonuna katılmasını istedi. Berlin Büyükelçiliği Sözcüsü, “Almanya’dan Fransa ve İngiltere’ye katılarak Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamasını ve İran ile mücadele etmesini resmi olarak istedik. Alman hükümeti açıkça deniz güvenliğinin korunması konusunda görüş bildirdi. Burada sorulması gereken soru, kimin koruyacağı” dedi.