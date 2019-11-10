Son dakika… Bolivya’da flaş gelişme! Ordu istedi, Morales istifasını açıkladı

20 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin ardından tansiyonun düşmek bilmediği Bolivya’da sıcak bir gelişme yaşandı. Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasını istedi.

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“İSTİFA ETMESİNİ ÖNERİYORUZ”

Okuduğu bildiriyle Morales’i istifaya davet eden Kaliman, bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya’nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales’e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz.”

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BAŞKANLIK BİNASINA GİRDİLER

Öte yandan yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericiler, Morales’e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı. Yerel basında ayrıca, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı’ndan havalandığının görüldüğü belirtildi.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Morales’in içinde olup olmadığı doğrulanmazken yaklaşık bir saatlik bir sürenin ardından Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. AA