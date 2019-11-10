Son dakika… Bolivya’da sıcak gelişme: Devlet başkanı resmen açıkladı

20 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından Güney Amerika ülkesi Bolivya’da sular durulmuyor…

Yapılan seçimlere hile karıştırıldığına yönelik iddiaların ardından başlayan gösteriler devam ederken bugün Devlet Başkanı Morales’ten kritik bir açıklama geldi.

Morales, Amerikan Devletleri Örgütü’nün yaptığı inceleme sonucunda seçimlerin tekrarlanması yönünde görüş vermesi durumunda bu kararı alacağını duyurdu.

Morales, ayrıca seçim kurulu üyelerinin de değiştirileceğini resmi olarak açıkladı.

MORALES KAZANMIŞTI AMA…

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Chung'un liderliğini yaptığı PDC de aldığı yüzde 8,78'lik oyla seçimlerden üçüncü çıkmıştı. Ülkedeki muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş ve buna karşı sokak gösterileri başlatmıştı.

Bolivya yasalarına göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

Detaylar geliyor…