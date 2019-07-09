Son dakika… Bomba açıklama: Biri Putin’i vurmak istese önünde dururdum

88 yaşındaki Ecclestone, “Biri elinde makineli tüfekle Putin’i vurmaya hazırlansa, onun önünde dururdum” ifadesini kullanırken gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Neden? Çünkü o iyi bir adam. Hiçbir zaman halkının yararına olmayacak bir şey yapmadı.”

Rus lider Putin’in Avrupa’yı yönetmesi gerektiğini söyleyen Ecclestone, Moskova Yönetimi’nin Kırım’ı işgalinin Rusya’yı yeniden bir araya getirdiğini savundu.

Ecclestone sözlerine şöyle devam etti:

“Onun Avrupa’yı yönetmesini isterdim. Elimizde kimse yok, yani daha kötü olamazdı. O (Putin) yapacağını söylediği şeyi yapıyor.”

Demokrasi destekçisi olmadığını ifade eden Ecclestone, “Bir diktatöre ihtiyacınız var. Diktatör olarak şunu söylüyorsunuz, ‘yapacağım şey budur’. Demokraside bu sulandırılıyor.”

Ecclestone, geçen Mart ayında eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Salisbury’de Noviçok kimyasalıyla zehirlenmesi olayında Kremlin Yönetimi’nin parmağı olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.

İngiliz işadamı, “Onu Putin yapmadı. Böyle şeylerle uğraşmak için çok meşhur biri. Palavracılar bunları uyduruyor.”

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARIYLA TANINIYOR

Bernie Ecclestone’un Rusya Devlet Başkanı Putin’in hayranı olduğu bilinen bir gerçek. İkili spor müsabakalarında birçok kez kez bir araya geldi.

Putin ile Ecclestone 2014 yılında Rusya Grand Prix’inde derin derin muhabbet ederken görüntülenmişti.

Putin’i “birinci sınıf bir insan” olarak tanımlayan ünlü işadamı, daha önce de Hitler’e övgüler düzmüş ve büyük tepki çekmişti.