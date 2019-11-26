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Son dakika… Bomba açıklama Rusya’dan geldi! Türkiye ile 2020’nin ilk yarısında…

Rusya'nın dış ülkelere silah satışından sorumlu tekel devlet şirketi Rosoboronexport Direktörü Aleksandr Miheyev, "Moskova Yönetimi'nin 2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye S-400 karadan havaya füze savunma sistemi tedarik etmek için yeni bir anlaşma planladığını" söyledi.

Sozcu.com.tr
09:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bomba açıklama Rusya’dan geldi! Türkiye ile 2020’nin ilk yarısında…

Reuters’ın Rus haber ajansı RİA’dan aktardığı habere göre; “Miheyev, “2020’nin ilk yarısında sözleşme belgelerini imzalamayı umuyoruz” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Ankara-Washington hattında ciddi gerilime yol açtı.

Bu kapsamda Amerikan Yönetimi, Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye’ye ek yaptırımlar uygulaması yönündeki baskılara direniyor.

Zira; Başkan Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını düşünüyor.

AYRINTILAR AZ SONRA…

bomba Haber Moskova Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 09:17 26.11.2019
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