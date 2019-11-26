Son dakika… Bomba açıklama Rusya’dan geldi! Türkiye ile 2020’nin ilk yarısında…

Reuters’ın Rus haber ajansı RİA’dan aktardığı habere göre; “Miheyev, “2020’nin ilk yarısında sözleşme belgelerini imzalamayı umuyoruz” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Ankara-Washington hattında ciddi gerilime yol açtı.
Bu kapsamda Amerikan Yönetimi, Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye’ye ek yaptırımlar uygulaması yönündeki baskılara direniyor.
Zira; Başkan Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını düşünüyor.
AYRINTILAR AZ SONRA…