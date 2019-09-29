Son dakika… Bomba haber: Ses getiren cinsel ilişki itirafı

İngiliz Times gazetesinin pazar baskısı Sunday Times’ın haberine göre; eski model olan Arcuri’nin sırrını paylaştığı dört kişi arasında üniversiteden bir arkadaşı ve Muhafazakâr Parti için çalışan bir aktivist de bulunuyor.

Gazete bu haberini ise şimdilerde Amerikan New York Times gazetesinin finans editörü olan David Enrich’e dayandırıyor.

Sunday Times’a konuşan Enrich, 2013 yılında Wall Street Journal gazetesi için Arcuri’nin iş ortağıyla ilgili bir haber üzerine çalıştığını ve o dönemde Arcuri ve yakın çevresinden bazı isimlerle görüştüğünü söyledi.

Enrich, iki sınıf arkadaşının “Arcuri, Boris ile yattığını bize söyledi” dediğini aktardı.

JOHNSON ZOR GÜNLER YAŞIYOR

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) süreci nedeniyle zor günler geçiren Başbakan Boris Johson’ın belediye başkanı olduğu dönemde Arcuri’nin şirketine uygunsuz şekilde menfaat sağladığı iddia ediliyor.

Arcuri’ye kamuya ait paradan 229 bin dolar ödendiği ve Johnson’ın yönettiği üç dış ticaret misyonuna ayrıcalıklı erişim hakkı tanındığı iddia ediliyor.

İngiltere’de Boris Johnson’ın görevi suistimalden yargılanması için bir gerekçe olup olmadığı araştırılıyor. İngiltere lideri ise Arcuri ile olan ilişkisinde hiçbir yanlış yapmadığını savunuyor.