Son dakika… Bomba iddia: Erdoğan ABD ziyaretini iptal edebilir

Geçen hafta ABD’de Temsilciler Meclisi’nden peş peşe geçen Türkiye karşıtı iki tasarının ardından Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmişti… Hiçbir konuda anlaşamayan Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçilerin Türkiye karşıtlığında anlaştığı iki tasarıdan biri 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren tasarısıydı. Hemen ardından ise Suriye operasyonu nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar öngören tasarı kabul edilmişti.

Bu adımlar geçen hafta içinde Ankara’nın büyük tepkisini çekerken bugün Reuters’a ismini açıklamadan konuşan Türk yetkililer 13 Kasım’da ABD’ye gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretini iptal edebileceğini öne sürdü.

Reuters’ın özel haberinde ismini açıklamayan 3 Türk yetkilinin görüşlerine yer verildi. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta yapacağı ziyareti protesto amaçlı iptal edebileceğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Atılan bu adımlar iki ülke ilişkisine ciddi bir şekilde zarar veriyor. Bu kararlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti beklemede” dedi. Yetkili son kararın henüz verilmediğini açıkladı.

İsmini açıklamayan bir diğer yetkili ise, “ABD, Türkiye’deki mevcut siyasi iklimi kullanarak bu tasarıları geçirdi” dedi.

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Reuters’a konuşan bir diğer yetkili ise, Trump’ın mektubu ve onaylanan tasarıların iki ülke arasındaki ilişkiye zarar verdiğini söylerken, “Eğer atmosfer değişmezse bir ziyaret olmasının bir anlamı kalmayacak” yorumunu yaptı.

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Reuters’a konuşan ve Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir kaynak, “İki liderin iyi bir ilişkisi var. Başkan Trump kendi kurumları için Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyor” ifadesini kullandı.