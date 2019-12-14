Son dakika… Bomba iddia: Türk İHA’sı vuruldu

General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Libya Ordusu, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmek üzere başkent Trablus’a saldırıyor.

Rusya ve Fransa’nın desteğini alan Hafter’in ordusu, UMH’ye bağlı silahlı milislere saldırılar düzenliyor.

Türkiye ise uluslararası toplumun kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken, Trablus’a askeri destek sağlıyor.

DENİZ SINIRLARI ÇİZİLİNCE…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde silah ve askeri ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, 27 Kasım’da “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzalamıştı.

Ankara bu mutabakatla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal gazı Türkiye’yi baypas ederek Avrupa’ya ulaştırma planını sekteye uğratmayı hedefliyor.

Zira bu anlaşmayla Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya'dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizildi.