Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bomba iddia: Türk İHA’sı vuruldu

Sky News Arabia televizyonu, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın Ayn Zara kentinde uçuşa yasak bölgeye girdiği öne sürülen Türkiye yapımı bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr
12:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bomba iddia: Türk İHA’sı vuruldu

General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Libya Ordusu, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmek üzere başkent Trablus’a saldırıyor.

Rusya ve Fransa’nın desteğini alan Hafter’in ordusu, UMH’ye bağlı silahlı milislere saldırılar düzenliyor.

Türkiye ise uluslararası toplumun kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken, Trablus’a askeri destek sağlıyor.

DENİZ SINIRLARI ÇİZİLİNCE…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde silah ve askeri ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, 27 Kasım’da “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzalamıştı.

Ankara bu mutabakatla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal gazı Türkiye’yi baypas ederek Avrupa’ya ulaştırma planını sekteye uğratmayı hedefliyor.

Zira bu anlaşmayla Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya'dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizildi.

İLGİLİ HABERPutin Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı?Putin Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı?
Birleşmiş Milletler bomba Libya Putin Rusya son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 12:13 14.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more