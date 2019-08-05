Son dakika… Boris’e ve Kraliçe’ye soğuk duş: Birleşik Krallık için çok kötü sonuç

Başbakan Theresa May’in başarılı bir şekilde yönetemediği Brexit süreci sonrasında Birleşik Krallığı çok daha karanlık günler bekliyor anlaşılan… Theresa May’in istifasının ardından Avrupa Birliği’nden ayrılmak istediğini açıkça dile getiren yeni Başbakan Boris Johnson’a adeta soğuk duş hissiyatı yaratan bir anket sonucu ortaya çıktı.

İskoçya’da yapılan bir anketin sonuçları bugün yayınlandı. Michael Ashcroft tarafından yapılan ankette İskoç halkına Birleşik Krallık’tan ayrılmak isteyip istemediği soruldu. Bu soru üzerine ankete katılanların yüde 46’sı Birleşik Krallık’tan ayrılmak istediğini dile getirirken, krallık içerisinde kalmak isteyenlerin oranı ise yüzde 43 olarak belirlendi. Boris Johnson’ın muhaliflerinden biri olan Ashcroft, “İki yıldır ilk kez böyle bir sonuç ortaya çıktı. Halk yeni bir seçim istiyor” dedi.

Kararsız seçmen dağıtıldığında yüzde 52’ye yüzde 48 oranında bir fark oluştuğuna dikkat çeken Ashcroft, Johnson’ın İskoçya’da pek de sevilmeyen bir figür olduğunu dile getirdi. Eğer bir referandum olur ve İskoç halkı ayrılmak isterse, bu yaklaşık yüz yıl önce krallıktan ayrılan İrlanda’nın ardından Londra’ya ve Kraliçe Elizabeth’e büyük bir şok olacak.

2014 yılında yapılan referandumda İskoç halkı ayrılığa karşı çıkmıştı. O dönem yüzde 55’e yüzde 45 oranında Birleşik Krallık’ta kalınmasına karar verilmişti. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde Birleşik Krallık içerisinde İngiltere ve Galler ayrılık derken İskoçya ve Kuzey İrlanda kalmak istediklerini belirtmişlerdi. Öyle ki o dönem yapılan Brexit referandumunda 52’ye 48 oy dağılımı olmuştu.