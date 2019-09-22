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Son dakika… Böyle operasyon görülmedi: 26 ton uyuşturucuyu imha ettiler

Uyuşturucu üretimi ve ticaretinin bir hayli yaygın olduğu Orta Amerika ülkesi Panama, tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonunu uluslararası basının önünde sonlandırdı. Sadece Haziran ve Eylül ayında farklı noktalara yapılan operasyonlarda ele geçirilen 26 ton uyuşturucu çorak bir arazide imha edildi. Çok sayıda asker, alevler önünde nöbet tutarken ağız ve burunlarını kapatması sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
11:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Böyle operasyon görülmedi: 26 ton uyuşturucuyu imha ettiler

Orta Amerika ülkesi Panama tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla tamamladı. Haziran ile Eylül ayında ülke içinde yapılan baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu bu gece bir tören ile imha edildi.

Askerler, havaya salınan uyuşturucudan etkilenmemek için ağız ve burunlarını kapatmak zorunda kaldı.

Aralarında Reuters, EPA, AP ve AFP gibi uluslararası ajansların olduğu çok sayıda basın mensubunun önünde gerçekleşen imha süreci ülke gündemine bomba gibi düştü. On milyonlarca dolar değerindeki uyuşturucunun ABD’ye gönderileceğini aktaran yetkililer, “Tam 26 ton kokain ve kenevir ele geçirildi ve bunların hepsini imha ettik. Tek seferde bunların imha ederek Güney Amerika tarihinin son zamanlarda gördüğü en büyük operasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Panamalı yetkililer ele geçirilen uyuşturucuyu önce parçaladı ve daha sonra yaktı.

İmha işlemi sırasında onlarca asker ağır tüfeklerle nöbet tuttu. Öte yandan askerlerin imha işlemi sırasında ağız ve burunlarını kapatan maskeler takması dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar askerlerin uyuşturucunun etkisini en aza indirmek için bu yöntemi uyguladığını söyleyerek esprili mesajlar paylaştı. Toplamda 24.3 ton kokain ve 1.8 ton kenevir imha edildiğini açıklayan yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdu.

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