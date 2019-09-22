Son dakika… Böyle operasyon görülmedi: 26 ton uyuşturucuyu imha ettiler

Orta Amerika ülkesi Panama tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla tamamladı. Haziran ile Eylül ayında ülke içinde yapılan baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu bu gece bir tören ile imha edildi.

Aralarında Reuters, EPA, AP ve AFP gibi uluslararası ajansların olduğu çok sayıda basın mensubunun önünde gerçekleşen imha süreci ülke gündemine bomba gibi düştü. On milyonlarca dolar değerindeki uyuşturucunun ABD’ye gönderileceğini aktaran yetkililer, “Tam 26 ton kokain ve kenevir ele geçirildi ve bunların hepsini imha ettik. Tek seferde bunların imha ederek Güney Amerika tarihinin son zamanlarda gördüğü en büyük operasyonu gerçekleştirdik” dedi.

İmha işlemi sırasında onlarca asker ağır tüfeklerle nöbet tuttu. Öte yandan askerlerin imha işlemi sırasında ağız ve burunlarını kapatan maskeler takması dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar askerlerin uyuşturucunun etkisini en aza indirmek için bu yöntemi uyguladığını söyleyerek esprili mesajlar paylaştı. Toplamda 24.3 ton kokain ve 1.8 ton kenevir imha edildiğini açıklayan yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdu.