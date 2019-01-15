Son dakika… Brexit anlaşması kabul edilmedi

İngiliz Parlamentosu'nda Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşması oylandı. Brexit anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. May hayır oyu verenlere "Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil" şeklinde seslendi. Muhalefet liderleri ise hükümetin hezimete uğradığını söyleyerek seçim isteklerini yineledi.

Başbakan Theresa May ve muhalefet liderlerinin konuşmalarından sonra oylamalara geçildi.

May’in, AB ile yaptığı Brexit anlaşması Parlamento’da 202 evet oyuna karşı 432 hayır ile kabul edilmedi.

MAY ANLAŞMA SAĞLANMASI KONUSUNDA ISRARLI

Anlaşmanın masada kalmasından sonra söz alan Başbakan May, “Ben AB’den bir anlaşmayla ayrılmamızı istedim. Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil. Benim görevim Brexit’i gerçekleştirmek. Parlamento’nun sesini bu akşam duydum. Bütün milletvekillerinin İngiliz halkını dinlemesi lazım. Pazartesi günü izlenecek yolla ilgili açıklama yapılacak” dedi.

MUHALEFET HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ

Brexit anlaşmasının karşısında duran muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Corbyn ise, “Bu geceki yenilgi 1920’lerdeki yenilgiler kadar büyük. Bu hükümet için felaket bir yenildi. Anlaşma artık masadan kaldırılmalıdır. May’in daha iyi bir anlaşma yapabileceğine inanmıyoruz. Hükümet için güven oyu yapılmasını istiyoruz. Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır” açıklamasını yaparak May hükümetinin değiştirilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

AB’DEN İLK YORUM

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’ın sosyal medyadan oylamaya ilişkin ilk yorumu, “İngiltere’nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere’nin (AB’den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır” şeklinde oldu.