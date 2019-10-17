Son dakika… Brexit krizinde sıcak gelişme… Ve anlaşma sağlandı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker haberi “İradenin olduğu yerde anlaşma vardır” ifadesiyle duyurdu.

Juncker, “AB ile Britanya arasında adil ve dengeli bir anlaşmaya varıldığını” belirterek, “Bu çözüm bulmaya yönelik kararlılığımızın delilidir” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da “Britanya ve Avrupa Birliği, ‘muhteşem’, yeni bir Brexit anlaşmasını kabul etti” dedi.

Johnson, milletvekillerine hafta sonu yapılacak oylamada anlaşmayı onaylamaları yolunda çağrıda bulundu.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Johnson, “Şimdi Parlamento, cumartesi günü Brexit’i tamamlamalı; böylece hayat pahalılığı sağlık sistemi, suç ve çevre gibi başkaca önceliklere dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

DUP’TAN DESTEK YOK

Ancak Brexit sürecinde endişelerini dile getiren Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) yeni anlaşmanın da kaygılarını gideremediğini duyurdu.

DUP Genel Başkanı Arlene Foster Twitter hesabından paylaştığı parti açıklamasında varılan yeni anlaşmanın da gümrük, onay ve katma değer vergisi konularındaki sorunları gideremediğini, bu nedenle yeni anlaşmaya destek vermelerinin mümkün olmadığını bildirdi.

SÜREÇ 2016’DAN BERİ DEVAM EDİYOR

İngiltere, 2 Ekim’de AB’ye yeni bir teklif sunarak daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda’nın 2025’e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören bir düzenlemeyle değiştirilmesini istemişti.

Johnson’ın “adil ve makul taviz” şeklinde nitelediği teklife AB ilk başta olumsuz yaklaşsa da daha sonra müzakere etmeye başlamıştı.

İngiltere, 2016’daki referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.