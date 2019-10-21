Son dakika… Brexit oylamasına Bercow’dan ret!

Bercow, Cumartesi günü Avam Kamarası’nın gündemine gelen AB’den çıkış anlaşmasının Pazartesi günü tekrar oylanmasının mümkün olmayacağını söyledi.

BBC’deki habere göre, Bercow daha önce de, bir kere reddedilen bir konunun kısa süre içinde değişikliğe uğramadan tekrar Parlamento’da görüşülmesine karşı çıkmıştı.

Eğer Başbakan Boris Johnson AB ile vardığı anlaşmayı değiştirmez ise İngiltere, AB’den 31 Ekim’de resmen anlaşmasız çıkmış olacak.

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NE OLMUŞTU?

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, geçen hafta AB liderleri ile vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası’nın onayına sunmuştu.

Cumartesi günü AB’den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB’den yeni bir uzatma talep etmişti.