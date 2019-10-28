Son dakika… Brexit’te kritik gelişme: Tarih belli oldu

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bitmek bilmeyen Brexit sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı… Avrupa Birliği’nin 27 üyesi, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk sosyal medya hesabından kararın yazılı prosedürün onaylanmasından sonra resmileşeceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte İngiltere eğer bir anlaşmanın onaylanması durumunda erken bir tarihte Avrupa Birliği’nden ayrılabilecek.

Detaylar geliyor…