Son dakika… Brezilya liderinden büyük skandal!

Devlet Başkanı Bolsonaro’nun “gündem yoğunluğu” nedeniyle Fransız Bakan ile önceden belirlenmiş görüşmesini iptal edip, aynı saatlerde sosyal medya hesabından saçını kestirirken canlı yayın yapması hoş karşılanmadı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun saçını kestirmek için değil gündem yoğunluğu nedeniyle Fransız bakan Jean-Yves Le Drian ile görüşmesini iptal ettiği belirtildi.

Brezilya basını da Bolsonaro’nun, Le Drian ile görüşmesi yerine saçını kestirirken canlı yayın yapmasının Fransız Bakanı rahatsız ettiğini ve bu durumun, Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasındaki “yıpranmış ilişkilere” işaret ettiğini ancak Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasını sona erdirmeyeceğini yazdı. AA