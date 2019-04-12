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Son dakika… Brezilya’da bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'da iki bina çöktü. Rio de Janeiro'da bulunan iki bina peş peşe çöktü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken en az 15 kişinin de enkaz altında kaldığı belirtildi.

15:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Brezilya’da bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya’nın turistik kentlerinden Rio de Janeiro’da bir felaket yaşandı… Kentin merkezinde iki bina çöktü. Hafta başında şiddetli fırtınanın yaşandığı bölgede iki bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme anında fırtına ya da yağmur yağmadığını açıklayan yetkililer arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

 

Görgü tanıkları, “Her iki binanın da 3 ile 4 katı vardı. Bölgede yaşayanlar hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı ve yetkililer de olay yerine geldi” açıklamasını yaptı. Yetkililer en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 15 kişinin de enkaz altında kaldığını duyurdu.

Son güncelleme: android-time 15:58 12.04.2019
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