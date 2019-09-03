Son dakika… Bu çağda bu kafa: Gerçekten inanılmaz!

Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bulunan Saint Edward Katolik Okulu rahiplerinden Dan Reehil, aileleri Harry Potter kitaplarının okul kütüphanesinden kaldırılmasına ilişkin e-postayla bilgilendirdi.

Papaz, velilere attığı ve yerel bir gazetenin eline geçen mailde, “Bu kitaplar, sihri hem iyi hem de kötü olarak sunuyor fakat bu gerçek değil, iyi bir aldatmaca” ifadelerini kullandı.

Kitapların gerçek lanetler ve büyüler barındırdığını öne süren Reehil, “Bunlar insanlar tarafından okunması, kötü ruhların metni okuyan insana geçme riski yaratıyor” mesajını gönderdi.

CİNCİLERE DANIŞMIŞ

Rahip e-postasında ABD’deki ve İtalya’nın Roma kentindeki birçok ‘cinci hoca’ya danıştığını ve onların “kitapların okul kütüphanesinden çıkarılması” yolundaki tavsiyelerini aldığının da altını çizdi.

Bu, yedi kitaptan oluşan serinin karşı karşıya kaldığı ilk yasak değil. Amerikan Kütüphaneler Birliği'nin listesine göre; Harry Potter, 2001-2009 yılları arasında okul kütüphanelerinden çıkarılması en çok istenen kitaplar arasında.

Harry Potter kitapları, İngiliz romancı J.K. Rowling tarafından 1997 ila 2007 arasında yazıldı. Romanları baz alan sekiz Harry Potter filmi ise 2001-2011 arasında beyaz perdeye geldi…