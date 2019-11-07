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Son dakika… Bu da oldu: Genç kadının kıyafetini uygunsuz buldular

İnsan haklarının, ifade özgürlüğünün ve kadın-erkek eşitliğinin üst sıralarda olduğu Avustralya'da hizmet veren Jetstar Havayolları, bir skandalla çalkalanıyor... İddiaya göre havayolu şirketinde çalışan görevliler Sydney'deki havalimanında erkek arkadaşının kucağına oturan genç kadını uygunsuz kıyafeti nedeniyle uyardı. Genç kadın üzerinde eşofman ve atlet olduğunu söyleyerek, "Çocuklar var diyerek beni uyardılar, hakkımı arayacağım" dedi.

Sozcu.com.tr
13:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bu da oldu: Genç kadının kıyafetini uygunsuz buldular

Dünyanın en medeni ülkelerinden biri olarak bilinen Avustralya’da yaşayan 33 yaşındaki Serah Nathan, Sydney Havalimanı’nda yaşadığı bir olayı yerel basına anlatarak ülke gündemine bomba gibi düştü.

Erkek arkadaşıyla uzun mesafe ilişkisi yaşadığını ve Aralık ayına kadar erkek arkadaşını göremeyeceğini söyleyen Nathan, “Vedalaşmadan önce havalimanında oturuyorduk. Koltukta oturan erkek arkadaşımın kucağında birbirimize sarılmıştık ve sohbet ediyorduk” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Tigerair Havayolları’na ait bir uçakla Melbourne’e gitmeye hazırlanan Nathan, bu sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Tigerair Havayolları’nın rakibi olan Jetstar Havayolları’ndan bir görevlinin kendisine, “Düzgünce başka bir koltuğa oturun. Burada sizi gören çocuklar var” dedi.

Genç kadın müşteri temsilcisine havalimanında giydiği kıyafetin fotoğrafını atınca hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Bu sırada etrafta hiçbir çocuk olmadığını söyleyen Nathan, “Daha sonra ekip lideri konumundaki bir görevliyle geldiler ve aynı uyarıyı tekrar yaptılar. Görevli kadın, ‘Erkek arkadaşınızın kucağına oturarak buradaki ebeveynlere saygısızlık yapıyorsunuz. İç hatlar bölümünü bir striptiz kulübü gibi yönetmiyorum ben’ ifadesini kullanarak bize çıkıştı” açıklamasını yaptı.

Sri Lanka kökenli olduğu için kendisine bu şekilde davranıldığını iddia eden Nathan, “O sırada kıyafetimin uygunsuz olduğunu söylediler. Ben de mini etekli başka bir kadın olduğunu gösterdim onlara. Ama umursamadılar” dedi.

Nathan daha sonra internet üzerinden Jetstar şirketine şikayette bulunduğunu fakat müşteri temsilcisinin kendisiyle dalga geçer gibi yanıtlar verdiğini söyledi. Nathan, “Müşteri temsilcisine giydiğim kıyafetin fotoğrafını gönderdim ve bana çok güzel olduğumu ve erkek arkadaşımın çok şanslı olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.

Jetblue ise şirket olarak iddiaları yalanlarken, uygunsuz bir durumun meydana gelmediğini ve Nathan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Son güncelleme: 13:40 07.11.2019
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