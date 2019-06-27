Son dakika… Bu da oldu! Kadınları ‘çıplak gösteren’ uygulama yaptı

Vice News’ün haberine göre; Windows ve Linux uygulaması olarak Mart ayında çıkarılan DeepNude, yapay zekâ kullanarak, üzerinde kıyafeti olan kadınların oldukça gerçekçi çıplak imajlarını yaratıyor.

Uygulamayı indirip denemek ücretsiz, fakat uygulamanın geniş fligranını yok etmek ve sonuçları dışa aktarmak için 50 dolar ödemek gerekiyor. Çevrimdışı çalışan ve 155 MB’lık uygulama, kütüphaneler için 2.1 GB’lık ek dosyalar indiriyor.

Uygulamayı yazan kişi, Vice News’e yaptığı açıklamada, ‘DeepNude’un California Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği ve siyah beyaz imajları renkli fotoğraflara çeviren Pix2Pix algoritmasını temel aldığını söyledi.

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Modeli 10 bin çıplak kadın imajıyla geliştirdiğini anlatan şahıs, uygulamanın erkek versiyonunu da yapmak istediğini ifade etti.

Adı bilinmeyen ‘mucit’, “Ben bir röntgenci değilim. Bir teknoloji heveslisiyim. Algoritmayı geliştirmeyi sürdüreceğim. Son dönemde, geçmiş başarısızlıklar ve ekonomik sorunlardan dolayı, bu algoritmadan ekonomik olarak geri dönüş alıp alamayacağımı sordum kendi kendime. Bu nedenle de DeepNude’u yaptım.”