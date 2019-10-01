Son dakika… Bu fotoğraf insanları çıldırttı: O detayı bulabilen çok az

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da 16 yaşındaki Bella Lack isimli bir kullanıcının paylaştığı doğa fotoğrafı rekor kırdı. Twitter’da paylaşılan fotoğraf ilk bakışta çamurlu bir arazideki ağaçlıklı bir manzaranın göründüğü basit bir kare gibi görülüyor.

Fakat Twitter’da paylaşılan fotoğrafta bir de leopar olduğu bilgisini veren Bella Lack, herkesi şaşkına çevirdi. Fotoğrafı detaylıca inceleyen insanlar leoparı bulmakta güçlük çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları saatlerce fotoğrafa baktıklarını ama bahsedilen leoparı göremediklerini duyurdu.

Hindistan’da çekilen fotoğraf kısa bir süre içinde paylaşım ve tıklanma rekoru kırdı. Bazı Twitter kullanıcıları, “Ben burada ağaçtan başka bir şey göremiyorum” derken diğerleri de “Fotoğrafa çok ama çok yakından bakınca ancak görebildim” dedi.