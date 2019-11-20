Bu fotoğraf nedeniyle hayatı karardı

27 yaşındaki Anufriyeva, çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca Rus devletinde üstlendiği ve “gizli” olduğu ifade edilen kamu göreviden kovulmuştu.

Babasının tüm ülkenin önünde namusunu kirlettiği düşüncesiyle kendisiyle konuşmadığını anlatan genç model, yaşadığı sorun nedeniyle kilo kaybettiğini ve stres olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; güzel memur, dergiye gönderdiği fotoğraflar nedeniyle hiç pişmanlık duymadığını ifade etti.

Sibirya’daki Tümen şehrinde yaşayan Anna Anufriyeva, işini kaybettikten sonra mortgage ödemelerini yapamadığı için evini satmak zorunda kaldığını anlattı.

Anufriyeva, “Yaşayacak bir yerim yok. İşim yok, sevgilim yok, dairem yok. Sanki bir suç işledim” dedi.

Kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen genç kadın, Playboy Rusya’nın takvimi için düzenlenen internet yarışmasına çıplak fotoğraflarını göndermişti.