Son dakika… Bu iddia bomba etkisi yarattı: Avrupa ülkesinden Suriye hamlesi

Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan Suriye ile ilgili ilginç bir iddia uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü… Yaşanan çatışma, savaş ve krizler devam ederken Avrupa Birliği üyesi Macaristan’ın bir süredir Suriye ile diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Esad rejimine mesafeli duran Avrupa ülkelerini kızdıracak bu gelişme ile ilgili olarak iddiaları Brüksel ve Beyrut’taki diplomatlar ortaya attı. Bazı AB ülkeleri Suriye ile ilişkilerini korurken, eğer Macaristan Suriye’de bir diplomatik temsilcilik açarsa bu bir ilk olacak zira Avrupa Birliği ülkeleri arasında sadece Çekya’nın diplomatik temsilciği bulunuyor.

Haberde Beyrut’ta görevli olan Avrupalı bir diplomatın, “Macaristan’ın bu hamlesi çok rahatsız edici” sözlerine yer verilirken ismini açıklamayan bir AB ülkesi diplomatı, “Sonuçta bu her ülkenin tek başına verebileceği bir karar. Fakat bizce şu an atmosfer uygun değil” dedi. Macaristan hükümeti konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Suriye’deki bazı Hıristiyan toplulukların üst düzey temsilcileriyle görüştüğü belirtilirken, Macaristan’ın ülkede yaşayan Hıristiyanlara yardım edeceği belirtildi. Avrupalı bir diplomat, “Budapeşte’nin ulusal sporu Brüksel’i sinir etmektir” açıklaması dikkat çekti.

Çekya, Suriye’de büyükelçisini çekmemiş ve bu sayede bölgede büyükelçisi olan tek AB ülkesi olurken, Romanya’nın Suriye büyükelçisi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta görevine devam ediyor. Bulgaristan’ın diplomatik ilişkileri de maslahatgüzar seviyesinde. Eğer Macaristan bir büyükelçilik açarsa bu, bir ilk olarak tarihe geçecek ve AB içinde çatlağa sebebiyet verebilecek.