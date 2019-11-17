Bu kareler nedeniyle ölüm tehditleri alıyor

Daily Mail Australia gazetesinin haberine göre; Lucy Jaine, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde fotoğraf paylaştıktan sonra ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı.

Tehditlere ve eleştirilere karşı kendini savunan Jaine, avlanmanın büyük bir organik et kaynağı olduğunu öne sürdü.

29 yaşındaki avcı anne, çocuklarının ekrana yapışıp kalmaları yerine, dışarıda olmalarını sağlamanın da iyi bir yöntem olduğunu söyledi.

Hiç avcılık tecrübesi olmayan insanlardan ölüm tehditleri aldığını anlatan Lucy Jaine, “Belki de hayvana yönelik zulme karşılar, fakat ben çok da dert etmiyorum” dedi.

Partneri Sham ile avcılığa başladığını aktaran Wanakalı kadın, katlettiği hayvanların fotoğraflarını Instagram’daki 3 bin 700 takipçisiyle paylaşıyor.

Üç çocuk annesi Lucy, “Avlanmayı ve dışarıda olmayı seviyorum. Genellikle domuz avı yapıyoruz. Çocuklarımızı da götürüyoruz. Çocuklarımıza kendi yiyeceklerini nasıl avlayacaklarını öğretmeyi seviyorum. Çocuklar da macerayı seviyor” dedi.