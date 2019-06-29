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Son dakika… Bunu artık lütfen yapmayın!

ABD'nin Florida eyaletinde çekilen bir fotoğraf adeta yürekleri burktu. Bir kuşu yavrusunu 'izmaritle beslemeye' çalışırken yansıtan fotoğraf, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr
14:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bunu artık lütfen yapmayın!

Kendini Karen Catbird olaran tanıtan bir kadın, Florida’da bir plajda çektiği bu fotoğrafı Facebook’ta paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ‘yürek burkan’ bu kareye yorum yaptı.

Karen önce “Sigara içiyorsanız, lütfen izmaritini yere atmayın” uyarısıyla yavrusuna izmarit veren bir kuşun fotoğrafını paylaştı.

Sonrasında ise minik kuşu ağzında izmaritle giderken gösteren fotoğrafı Facebook hesabına koydu.

Karen mesajında, “Bu makasgaga yavrusuna sigara annesi tarafından sigara izmariti veriliyor. Sahillerimizi temizleme ve onlara dev bir kültablası gibi davranmayı bırakma zamanı geldi” ifadesini kullandı.

2018 Okyanus Koruma Raporu’na göre; sigara izmariti sahillerden toplanan en çok 10 atık arasında yer alıyor.

Öte yandan kuşlar için plastik atıkların da tehlikeli olduğu ortaya çıkarılmıştı. Denizdeki plastik atıklara yapışan planktonların çürümesiyle yosun benzeri bir koku oluşuyor ve koku da albatros gibi deniz kuşlarına çekici geliyor. Bu nedenle de kuşlar plastik atıkları tüketmeye çalışıyor.

Son güncelleme: android-time 14:08 29.06.2019
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