Son dakika… Bunu yapabiliyorlarsa, hiçbirimiz güvende değiliz

ABD Adalet Bakanlığı’nın şikâyetine göre; geçmişte Twitter’da görev yapan Ali Alzabarah ve Ahmad Abouammo ile Suudi Kraliyet Ailesi için çalışan Ahmed Almutairi, ‘yabancı lobici’ olarak kayıt yaptırmadan Suudi Arabistan’a çalıştı.

Abouammo’nun 2015 başlarında sürekli Riyad yönetimine getirdiği eleştirilerle dikkat çeken bir ismin Twitter hesabına erişim sağladığı ve bir keresinde hesapla bağlantılı e-posta adresi ve telefon numarasını görüntüleyebildiği iddia ediliyor.

6 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNE ULAŞTI

Reuters’ın haberine göre; Abouammo, Suudi rejimini eleştiren bir başka şahsı da kişisel olarak tespit edecek bilgilere ulaşmak için Twitter hesabına erişim sağladı.

Twitter, kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağladığını tespit ettiği Ali Alzabarah’ın’ı 2015 sonunda idari izne çıkarmıştı.

Ancak Alzabarah izne çıkarılmadan önce 6 bini aşkın hesaptan bilgi almıştı. Bunların arasında Suudi yetkililerin Twitter’dan haklarında bilgi talebinde bulunduğu 33 kişi de bulunuyordu.

PARA VE HEDİYE ALDILAR

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, “bu bilgilerin Twitter kullanıcılarının kimliklerinin ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılabileceği” belirtildi.

ABD vatandaşı olan Abouammo, Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yakalanmıştı. Diğer iki şüphelinin ise Suudi Arabistan’da olduğu düşünülüyor.

İki eski Twitter çalışanına paylaştığı bilgiler karşılığında nakit para ve pahalı saatler gibi başkaca ödüller verildiği öne sürülüyor.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Twitter’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Twitter’ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu inanılmaz risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var.”