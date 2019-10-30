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Son dakika… Bütün dünyadaki konsolosluklarını bugün kapadılar

İsrail, dünya genelindeki bütün diplomatik temsilciliklerinin bugün hizmet vermeyeceğini duyurdu. Karar kapsamında kapatılan diplomatik temsilciliklerde bugün işlem yapılamayacak.

Sozcu.com.tr
09:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bütün dünyadaki konsolosluklarını bugün kapadılar

İsrail’in bütün dünyadaki diplomatik temsilcilikleri bugün kapandı… Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçim sonrasında siyasi krizin bitmek bilmediği İsrail’de Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’nın diplomatlara ve ataşelere verilecek bütçede kesintiye uğratması sonunda bu yola başvurduklarını açıkladı.

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan mesajlarda, grev dolayısıyla temsilciliklerin kapatıldığı açıklandı.

İsrail Ekonomi Bakanlığı, diplomatların ve askeri ataşelerin bütçesini azaltırken harcamaları da kısma kararı almıştı. Bu karar sonrasında harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, ülke dışındaki temsilciliklerini bir günlüğüne kapatarak greve gitme kararı aldı.

Bu kapsamda İsrail’in İstanbul’daki Başkonsolosluğu ve Ankara’daki Büyükelçiliği’nin de kapalı olması ve hem İsraillilere hem de Türklere hizmet vermemesi bekleniyor.

Ankara Dışişleri Bakanlığı Dünya Ekonomi Ekonomi bakanlığı İsrail istanbul seçim son dakika
Son güncelleme: 10:01 30.10.2019
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