Bütün dünyanın merakla izlediği yerden ilk görüntüler geldi

Sabah saatlerinde ABD’nin çok okunan haber dergisi Newsweek özel bir habere imza atarak dünya kamuoyunun gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Newsweek, ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta IŞİD elebaşı Bağdadi’ye yönelik bir operasyona yeşil ışık yaktığını ve Amerikan askerlerinin dün bir operasyon ile Bağdadi’yi öldürdüğünü öne sürmüştü.

Newsweek’in haberinin ardından Türkiye, Irak, İran başta olmak üzere bölgedeki birçok kaynak ve yetkili operasyonu doğrulamış ve Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu teyit etmişti. ABD Başkanı Trump da bir tweet atarak merak unsurunu artırmıştı.

Anadolu Ajansı, Türkiye sınırına çok yakın bir nokta olan Barisha’ya giderek operasyonun ardından bölgedeki son durumu aktardı. 4 saat sürdüğü açıklanan operasyon sonrasında lameralara yansıyan görüntülerden, bir evin yerle bir edildiği, bir aracın yandığı ve evlerin etrafındaki çadırların ve sivillere ait evlerin zarar gördüğü anlaşılıyor. Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle

çukurların oluştuğu görülüyor.