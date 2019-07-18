Son dakika… Bütün ülke şokta: Japonya’da ölü sayısı her dakika artıyor

Uzun yıllar Japonya’nın başkenti olan ve Konya ile İstanbul’un kardeş şehri olan Kyoto kenti korkunç bir saldırıya ev sahipliği yaptı… Kyoto’da bulunan bir animasyon stüdyosuna “Geber” diyerek giren ve kundaklayan bir saldırganın başlattığı yangından kötü haber peş peşe geliyor…

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin müdahale ettiği alevlerin arasında kalan en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kyoto İtfaiyesi, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken en az 10 kişinin de cansız halde bulunduğunu aktardı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken çok sayıda insanın da yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, gece saatlerinde bir adamın “Geberin” diye bağırarak elindeki benzini döktüğünü ve daha sonra binayı yaktığını duyurdu.

Detaylar geliyor…