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Son dakika… Büyük aşk bitti: Malezya kralı, Rus mankenle boşandı

Geçtiğimiz Kasım ayında bütün dünyayı şaşkına çeviren bir olay yaşanmıştı... Malezya'nın eski kralı Sultan 5. Muhammed, uğruna tahtı bıraktığı Rus manken Okşana Voyvodina ile evlenmiş ve çiftin bu yıl içinde çocukları dünyaya gelmişti. Fakat bugün uluslararası basında çiftin boşandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Büyük aşk bitti: Malezya kralı, Rus mankenle boşandı

Malezya ile Rusya arasındaki aşk masalı sona erdi… Geçen yıl haziran ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da dillere destan bir düğünle evlenen Malezya’nın eski kralı Sultan 5. Muhammed ile Rus manken ve TV yıldızı Okşana Voyvodina’nın evliliği bir yıl bile dayanmadı. Aşkı uğruna tahtını bırakan ve kendini 27 yaşındaki Rus mankene adayan Sultan Muhammed, eşinin eskiden havuzda cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkınca çiftin arasına kara kedi girmişti.

Çiftin Mayıs ayında bir oğlu oldu.

Öyle ki 27 yaşındaki manken ile 50 yaşındaki Muhammed’in arasındaki soğukluğu çiftin dünyaya gelen erkek çocuğu bile bozamadı. Yerel ve uluslararası basında yer alan haberlerde çiftin dün resmen boşandığı ortaya çıktı.

Okşana’nın eskiden çekilmiş bir videosu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Videoda Okşana bir erkekle havuzda sevişirken görülüyordu.

Kuala Lumpur merkezli New Straits Times gazetesi çiftin 1 Temmuz’da boşandığını yazdı. İddiaya göre Sultan 5. Muhammed, Okşana’ya 3 kez “Boş ol” dedikten sonra çiftin evliliği resmen sona erdi.

Kuala Lumpur basını boşanma belgesini paylaştı.

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